Си Цзиньпин заявил, что Китай "разобьет голову" тем, кто попытается поработить его

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Китайский народ "разобьет голову" любым внешним силам, которые попытаются поработить его. Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайский народ выступает за справедливость, он не боится насилия, наша нация обладает сильным чувством национальной гордости и уверенностью. Китайский народ никогда не унижал, не угнетал и не порабощал другие нации. Этого не было в прошлом, нет сейчас и никогда не будет", - сказал он.

"В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову", - отметил глава государства.

КПК была основана в период подъема революционного движения на основе идей марксизма-ленинизма, ее первый съезд проходил нелегально с 23 июля по 5 августа 1921 года. Он начался в Шанхае, а закончился на озере Наньху в районе города Цзясин (восточная провинция Чжэцзян), куда участники были вынуждены перебраться после того, как о проведении мероприятия узнали власти. На том ключевом собрании присутствовали 13 человек, в числе которых был будущий китайский лидер Мао Цзэдун (1893-1976) и два иностранных представителя Коминтерна. Делегаты тогда определили официальное название партии и приняли ее первую программу.