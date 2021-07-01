В НАТО заявили о желании углублять сотрудничество с Грузией на Черном море

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. НАТО не считает, что Черное море является российским, и продолжит присутствовать в регионе для поддержки своих партнеров. Об этом говорится в опубликованном в четверг интервью спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

"Мы точно не примем, что Черное море является российским, и мы сохраним свое представительство для поддержки союзников и партнеров НАТО. Одним из вопросов, который мы рассматриваем, является углубление сотрудничества между Грузией и НАТО в вопросах безопасности Грузии на Черном море", - сказал он.

Представитель НАТО также добавил, что альянс наращивает свое представительство на Черном море. "НАТО еще больше представлено на Черном море, мы все видим это. Речь идет и о наших подразделениях морских сил, которые выводим в этот регион. Это делают и индивидуальные члены НАТО, однако эти действия являются скоординированными. Вы видите британские силы, летают французы, США регулярно вводят корабли. Русским всегда это не нравится, но мы это все равно делаем", - заключил он.

Аппатурай прибыл в Тбилиси накануне. У него запланированы встречи с высшим руководством республики, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили. Это его последний визит в ранге спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии. В ближайшее время он покинет должность.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако важнейшей задачей внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".