В Германии выступили за развитие прагматичных отношений с Россией

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Германия выступает за развитие прагматичных отношений с Россией в тех областях, где это возможно. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в четверг в польской газете Rzeczpospolita интервью.

"Без сомнения, отношения России и ЕС сейчас довольно напряженные. С этим мы в группе стран-членов согласны. Вопрос заключается в том, что для нас из этого следует", - указал министр.

"Наша цель - выстраивание прагматичных отношений с Россией там, где это возможно", - констатировал Маас, подчеркнув, что в диалоге с РФ следует "прислушиваться и артикулировать свои интересы".

"Однако одновременно в случаях нарушения закона и провокаций мы и дальше будем занимать ясную позицию, совместно и адекватно реагировать", - заверил глава МИД ФРГ.

В четверг Маас посетит Польшу с очередным, уже пятым по счету на посту главы МИД визитом. С польским министром иностранных дел Збигневом Рау они обсудят развитие двусторонних связей, взаимодействие в ЕС и НАТО, отношения с Россией.