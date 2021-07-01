Коллегия присяжных в Нью-Йорке представила обвинения против компании Трампа

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Большое жюри нью-йоркского района Манхэттен представило в среду уголовные обвинения в отношении компании экс-президента США Дональда Трампа, Trump Organization, и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. Детали обвинений, по данным издания, будут раскрыты на судебном заседании не ранее полудня четверга.

Вайссельберг, по сведениям газеты, в четверг утром явится в офис адвоката Сайруса Вэнса-младшего, а днем предстанет перед судьей штата и выслушает выдвинутые в отношении него обвинения. Обвинения в адрес компании в суде, как ожидается, будут заслушаны одним из представляющих ее интересы адвокатов. Предъявление обвинений, отмечает издание, "станет первым результатом расследования", начатого в отношении Trump Organization, и значительным продвижением в этом разбирательстве.

Адвокаты Вайссельберга и компании Трампа в среду воздержались от каких-либо комментариев. Ранее же сообщалось, что финансовому директору и Trump Organization будут предъявлены обвинения в нарушении налогового законодательства при финансовом поощрении сотрудников компании. Вайссельберг, как сообщил на этой неделе телеканал CNN, отказался сотрудничать со следствием, добивающимся от него дачи показаний в рамках расследования. Не исключается, отметил CNN, что после предъявления обвинений финдиректор изменит свою позицию.

Указанное разбирательство проводит прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним. Кроме того, разбирательство касается якобы имевших место возможных нарушений, допущенных его компанией в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к информации о налоговых отчислениях экс-президента и Trump Organization. Трамп в течение нескольких лет безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в США требуют от него опубликовать налоговые декларации. Трамп под разными предлогами отказывается это сделать.