Морпехи Украины и США отработали рейдовые действия вблизи Крыма в рамках учений Sea Breeze

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze - 2021, которые состоялись на полигоне "Олешковские пески" вблизи Крыма. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"На общевойсковом полигоне "Олешковские пески" в рамках украинско-американских международных учений Sea Breeze - 2021 состоялись практические тренировки по тактической подготовке", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, многонациональная тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника. При этом в составе единого многонационального подразделения действовали военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Молдавии. Маневры были разделены на три этапа. Во время первого этапа тактическая группа получила задание выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел короткий брифинг на макете местности и поставил задачу командирам подразделений. Во время второго этапа тактическая группа вышла в тыл условного противника и уничтожила важные объекты инфраструктуры военного назначения.

В ходе последнего этапа военнослужащие совершили марш в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду. Все действия отрабатывались условно, без боевой стрельбы.

Общевойсковой полигон "Олешковские пески" находится на территории одноименного песчаного массива, расположенного в 30 км к востоку от областного центра Херсон. Песчаный массив является уникальным природным объектом Украины, единственной пустыней на территории Украины.

Международные военные учения Sea Breeze - 2021 с участием Украины и стран - членов НАТО стартовали 28 июня. Самые масштабные за более чем 20 лет маневры продлятся до 10 июля.

С украинской стороны в них принимают участие 24 корабля и катера, 17 самолетов, десятки единиц военной техники и 3 000 военнослужащих. По данным американской стороны, в учениях задействованы 32 страны, около 5 000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп наземного и морского спецназа.