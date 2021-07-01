Эксперт: власти Чехии не контролировали, что происходит на складах во Врбетице

ПРАГА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Чехии не контролировали, что происходит на оружейных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии, где в 2014 году произошли взрывы. Как рассказал изданию neovlivni.cz ушедший в отставку следователь, расследовавший инцидент, там не принимались меры безопасности.

"Во Врбетице был невероятный бардак, - отметил он. - Частные фирмы там творили, что хотели. Государство абсолютно не интересовало, что там происходит". По его словам, даже после взрывов на оружейных складах не были приняты меры безопасности, необходимые на территории объектов, где хранится опасный военный материал. "Скажу прямо - это [Врбетице] далеко от центральных [государственных] органов, и всем выло все равно [что там творится]", - сказал следователь.

По Врбетице в то время "перемещались множество перекупщиков [оружия], иранцы, сирийцы". Город Острава, административный центр северо-восточного региона Чехии, был "гнездом торговли оружием и разных спекуляций при участии спецслужб". Следователи долго не могли попасть внутрь складских помещений и выстраивали версии на основе того, что им скажут представители коммерческих компаний, которые их арендовали.

Тем не менее, по словам следователя, уже с начала расследования инцидента основной среди версий стала причастность ко взрывам двух россиян, которые электронным письмом направили запрос на получение пропуска на территорию складов. Установить их личности удалось значительно позже. Это сделал его преемник, когда просматривал материалы дела, которое планировалось отложить.

"Это произошло после нападений в Солсбери, когда их [россиян] лица [на фото] прошли в СМИ и через все информационные банки данных. Новый следователь получил от прокурора поручение перебрать дело. Когда он просматривал его страница за страницей, то наткнулся на их фото и сразу же понял", - сказал начинавший расследование инцидента во Врбетице.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы оружейных складов во Врбетице лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.