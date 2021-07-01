Лукашенко и Путин обсудили открытие большего количества рейсов "Белавиа" в Россию

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы белорусского государства.

"Обсуждается открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена, - сказано в сообщении. - Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу".

Также президенты в целом обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между странами. "Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом", - отмечает пресс-служба.