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Лукашенко и Путин обсудили открытие большего количества рейсов "Белавиа" в Россию

Президенты договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос
© Стрингер/ТАСС

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы белорусского государства.

"Обсуждается открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена, - сказано в сообщении. - Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу".

Также президенты в целом обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между странами. "Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом", - отмечает пресс-служба.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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