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Зеленский заявил, что русские и украинцы не являются одним народом

По мнению украинского президента, у каждого народа свой путь
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что у народов России и Украины разные пути.

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"Украинцы и русские - не один народ. У каждого из нас - свой путь, - написал он в четверг в Twitter. - Но цель должна быть одна - закончить войну, вернуть украинские территории. Невозможно одновременно говорить об одном народе и захватывать наши территории, продолжать бойню в Донбассе".

Зеленский также вновь подчеркнул намерение Киева интегрироваться в НАТО и Европейский союз. "НАТО и Евросоюз является нашим историческим выбором", - отметил Зеленский. Он при этом заявил, что Украина "самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию своих национальных интересов". "А беспокойство РФ в связи с этим - какие-то детские страхи", - добавил глава государства.

В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии сказал, что Украина не входит в список недружественных для России стран и что он не считает украинский народ недружественным. Президент подчеркнул, что украинский и российский народы - "единое целое", но "сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно".

Путин также сказал, что Зеленский "отдал Украину под полное внешнее управление", где ключевые вопросы жизнедеятельности страны решаются "не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти - в Берлине и в Париже".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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