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Вучич: армия Сербии укрепляет свою мощь, в том числе покупая оружие у России

РФ ранее передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС стоимостью €75 млн

БЕЛГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии укрепляют свою мощь за счет закупок вооружений, в том числе из России. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич журналистам.

"На учениях сербской армии люди могли видеть сербское вооружение, и конечно, новое оружие, которое мы купили в России и других странах. Мы заказали еще много [оружия]. Поэтому в марте люди смогут увидеть еще более сильную армию. Я радуюсь, когда вижу нашу все более сильную армию", - заявил он.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС стоимостью €75 млн. Как ранее заявил в интервью ТАСС на тот момент министр обороны Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы. По его словам, в 2019 году Россия и Сербия провели 96 совместных учений. Истребительная авиация снова в состоянии защищать сербское небо, а современные системы ПВО - комплексы "Панцирь-С1" - усилили противовоздушную оборону страны.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

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