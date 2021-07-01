Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ выдержат атаки Запада и используют их для усиления

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минск и Москва используют западные санкции для укрепления экономического сотрудничества. Об этом он заявил в четверг на Форуме регионов России и Белоруссии.

"Мы выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств <...> мы использует этот момент, чтобы усилить наше экономического сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимым не только с точки зрения экономики", - сказал Лукашенко, подчеркнув, что Белоруссия в настоящее время подвергается неприкрытому экономическому и политическому прессингу со стороны Запада.

"Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России - от Смоленска до Сахалина", - сказал президент Белоруссии, указав, что это подтверждает, что "на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где бы российско-белорусское сотрудничество развивалось столь успешно".

Срыв интеграционных проектов, а также смена курса в Минске являются целью санкций, которые вводит Запад против Белоруссии, считает Лукашенко.

"Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. <...> Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что в отношениях с Белоруссией Запад сделал ставку на силу. "Вместе с тем понятно, что все санкции - просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах", - сказал Лукашенко. По словам белорусского лидера, в этих условиях особое значение приобретает укрепление единства и расширение сотрудничества.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После этого в стране на протяжении нескольких месяцев проходили массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты выборов и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. С 25 июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против Белоруссии. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры. Также к настоящему моменту Евросоюз ввел 4 пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС.

В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Международная безопасность

Лукашенко также обвинил коллективный Запад в нежелании слушать конструктивные предложения России по сохранению системы международной безопасности, которая была создана в послевоенное время.

"В коллективном Западе, Вашингтоне, Брюсселе, не всегда хотят слушать конструктивные предложения [России]. Наши оппоненты тормозят все здравые, позитивные инициативы и провоцируют новые кризисы. По сути, намеренно разрушается архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны", - заявил президент Белоруссии.

Строительство АЭС

Белоруссия готова совместно с Россией при необходимости осуществлять строительство АЭС в других странах, заявил Лукашенко.

"Мы также с президентом России договорились, что при необходимости, а такая необходимость уже есть, мы готовы будем совместно с россиянами осуществить такие проекты за пределами Белоруссии и России. Все понимают и знают, что Россия немало энергоблоков строит в мире <...>, мы готовы участвовать в этой стройке, потому что мы кое-чему уже научились у наших старших братьев", - сказал Лукашенко.