Суд на Украине открыл дело о незаконности военно-гражданской администрации в Славянске

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск Донецкой региональной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) к президенту Владимиру Зеленскому и открыл производство о признании незаконным его указа о введении военно-гражданской администрации (ВГА) в Славянске Донецкой области. Об этом в четверг сообщила ОПЗЖ.

"Рассмотрение иска о признании незаконным указа о введении ВГА в Славянске состоится очно в судебном заседании с вызовом ответчика - президента Украины Владимира Зеленского. Верховный суд установил президенту Украины срок для подачи своих возражений против иска и доказательств правомерности введения ВГА в Славянске", - отмечается на сайте партии ОПЗЖ.

Оппозиция считает, что это судебное решение однозначно свидетельствует об обоснованности требований о признании указа Зеленского незаконным, что "давно стало печальной практикой в деятельности гаранта конституции". Партия подчеркивает, что она "последовательно использует все юридические возможности для противодействия незаконным решениям и действиям, принимаемым нынешней властью". "В данном случае президент Зеленский одним росчерком пера перечеркнул волеизъявление жителей города, познавшего не понаслышке, что такое война, и фактически взяв в заложники более ста тысяч жителей Славянска, введя военное положение в абсолютно мирном и спокойном городе", - отмечает ОПЗЖ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заверила, что "приложит все усилия, чтобы защитить интересы жителей Славянска, а также результаты их волеизъявления, согласно которому были сформированы органы местного самоуправления, которые должны продолжить свою работу, развивая город и защищая людей".

Наступление на местное самоуправление

Президент Зеленский 26 мая отменил местное самоуправление и создал городскую военно-гражданскую администрацию в третьем по величине городе в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Славянская ВГА стала 12-й военно-гражданской администрацией в подконтрольном Киеву Донбассе.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях попросил ввести на территории города военно-гражданскую администрацию, прекратить полномочия действующего горсовета и назначить внеочередные выборы. После этого по планам мэра город может вернуться к предыдущему устройству.

Лях, избранный от партии "Оппозиционный блок", не может найти общий язык с депутатским большинством из фракций "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ, 14 депутатов), "Партии мира и развития" (5) и "Нашего края" (3). Всего в Славянском горсовете 38 депутатов.

ОПЗЖ, как победитель выборов, заявила о своем праве войти в управленческую вертикаль в городе, в том числе путем избрания секретаря горсовета от партии, чему категорически противился мэр. Из-за противостояния горсовет, в частности, остался без секретаря, мэр - без заместителей, поскольку их утверждает горсовет, а город - без бюджета на 2021 год.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценила указ Зеленского о введении ВГА как наступление на местное самоуправление. В партии заявили, что это решение вызывает особое возмущение на фоне недавнего решения украинского суда о признании противоправным постановления Центризбиркома об отказе в проведении местных выборов в 18 объединенных территориальных общинах (ОТО) Донбасса, которые состоялись в октябре 2020 года.

ОПЗЖ потребовала прекратить "искать предлоги для введения диктатуры и немедленно начать подготовку к выборам в 18 ОТО, в том числе к перевыборам мэра Славянска".