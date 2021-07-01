Суд на Украине обязал открыть уголовное дело в отношении премьер-министра и правительства

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля и кабинета министров по факту возможной халатности и нецелевых расходах при выделении средств из фонда борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в четверг на сайте ВАКС.

"25 мая в НАБУ поступило заявление, в котором истец (фамилия истца не указывается - прим. ТАСС) заявил о совершении премьер-министром и членами правительства уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса", - отмечается в материалах суда.

Речь идет о выделении средств из фонда для борьбы с коронавирусом на другие сферы государственного управления. Однако НАБУ отказалось зарегистрировать данное уголовное дело. После этого заявитель подал жалобу в суд, и ВАКС обязал НАБУ начать расследование.

Фонд борьбы с COVID-19 в размере 66 млрд гривен ($2,4 млрд) фактически растрачен на другие цели, что противоречит закону. Министерство здравоохранения получило только шестую часть денег из фонда. Причем большая часть, а это 35 млрд (около $1,3 млрд), ушла на президентскую программу "Большая стройка" по строительству дорог. Остальные деньги были распределены на нужды различных министерств. В частности, МВД получило дополнительно 2,7 млрд гривен на зарплаты полицейским, пограничникам и Нацгвардии.