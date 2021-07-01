Следующий Форум регионов Белоруссии и России пройдет в 2022 году в Гродно

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Девятый по счету Форум регионов Белоруссии и России пройдет в 2022 году в Гродно. Об этом сообщила в четверг председатель Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, выступая на форуме.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить наших российских коллег на девятый Форум регионов, который состоится в Гродно (в 2022 году - прим. ТАСС). Мы планируем, что уже обстановка позволит нам провести его в очном режиме", - отметила глава верхней палаты парламента.

Работа нынешнего форума началась во вторник. В четверг в нем приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В течение первых двух дней проходили секционные заседания, а также дискуссии в рамках межпарламентской комиссии и Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Белоруссии. Основной упор в ходе обсуждения был сделан на вопросах взаимодействия двух стран в научно-технической сфере с учетом перспектив цифровизации, а также экономического сотрудничества в условиях пандемии, санкционного давления на страны и неустойчивости мировых рынков.

Первый форум регионов России и Белоруссии прошел в Минске в июне 2014 года. В последующие годы были встречи в Сочи, Москве, Могилеве, Санкт-Петербурге. В прошлом году форум проводился, как и сейчас, в режиме видеоконференции. Путин и Лукашенко тогда направили видеоприветствия к его участникам.