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Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции в Союзном государстве до 2030 года

Президент рассказал, что стратегию стоит наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Сергей Шелег/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подготовить долгосрочную стратегию интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России, которая учитывала бы ключевые векторы развития. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

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"Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.

По словам Лукашенко, одной из перспективных сфер сотрудничества является развитие промышленной интеграции. "Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия. Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне", - отметил он.

Теги
БелоруссияРоссияЛукашевич, Александр Казимирович
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