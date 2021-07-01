Белоруссия и Россия заключили около 50 соглашений на Форуме регионов

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Около 50 соглашений о сотрудничестве было заключено в рамках проходящего Форума регионов России и Белоруссии, сообщила в четверг председатель Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, выступая на форуме.

"На форуме заключено порядка 50 соглашений о сотрудничестве - межправительственных, межрегиональных, на уровне организаций в различных сферах деятельности", - отметила спикер верхней палаты белорусского парламента.

Кочанова проинформировала о подписании соглашения о создании белорусско-российского делового совета. Она выразила уверенность в том, что деятельность данного совета будет способствовать "расширению прямых бизнес-контактов, наращиванию взаимной торговли и инвестиций".

Глава Совета республики констатировала, что в последнее время наметилась тенденция сокращения союзных научно-технических программ. "Если в прошлом году реализовывалось семь таких программ, то в нынешнем - только четыре. Уменьшилось и финансирование научно-технических программ, в 2020 году их удельный вес в структуре расходов Союзного государства составлял 29%, а в этом только 13%", - уточнила Кочанова. "Мы эту тенденцию должны переломить", - заявила она.

Спикер палаты белорусского парламента констатировала, что в настоящее время "реальностью стали развязанные Западом против наших стран (Белоруссии и РФ - прим. ТАСС) информационная война, массированное санкционное давление". "Их цель - ослабить нас, в том числе технологически", - считает Кочанова. По ее словам, "под маской продвижения демократических ценностей предпринимаются безответственные меры по подрыву производственного потенциала Беларуси, расшатыванию социально-политической обстановки, дискредитации страны на международной арене, а в итоге - формированию зоны нестабильности в самом центре Европы". "Перед этими общими угрозами [Белоруссии и России] надо сплотиться как никогда", - призвала спикер верхней палаты парламента Белоруссии.