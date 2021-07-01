Украина до конца года сформирует из переданных США катеров Island дивизион

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. США передадут Украине еще три катера типа Island до конца года, что позволит сформировать первый катерный дивизион из американских судов. Об этом в четверг сообщило Минобороны Украины.

"До конца текущего года Украине будет передано три катера типа Island в рамках материально-технической помощи от США, что позволит сформировать дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров", - цитируется в сообщении глава ведомства Андрей Таран. По его словам, вскоре к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катерам "Старобельск" и "Славянск" добавятся еще три катера: P192 "Сумы", P193 "Фастов" и WPB-1336.

В настоящее время проводятся ремонтно-технические работы и продолжается документальное оформление передачи военных судов в состав ВМС страны, уточнил министр.

"Катера поступят на Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями с пушками 30 мм, оптоэлектронной системой управления и тому подобным", - отмечает Минобороны.

В 2018 году правительство США поставило два патрульных катера данного класса Island для ВМС Украины. В 2019 году они вошли в состав военно-морских сил под названиями "Старобельск" и "Славянск".

В марте этого года Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн. В него вошли два патрульных катера Mark IV. Согласно данным Министерства обороны США, за период с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь на более чем $2 млрд (по данным украинской стороны - около $2,5 млрд).