Лукашенко заявил о необходимости укреплять союзные СМИ и усиливать их влияние

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг о необходимости в современных условиях повысить роль средств массовой информации Союзного государства России и Белоруссии в обеспечении безопасности в информационной сфере.

"Сегодня, когда открывается дверь в новый мир, когда наряду с человеческим почти на равных проявляет себя искусственный интеллект, надо помнить, что мы не должны потерять главное - самого человека и все человеческое в этом человеке", - сказал он на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России

В таких условиях, по словам Лукашенко, возрастает роль средств массовой информации. "Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации, усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете, вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере", - подчеркнул белорусский лидер.

Он пояснил, что в этой связи на первый план выходят вопросы информационной независимости. "И Россия, и Беларусь уже напрямую столкнулись с разрушительными последствиями различных сетевых технологий, с помощью которых в интернет-пространстве идет постоянная бескомпромиссная борьба за умы и души людей. Это наша общая угроза, которой мы должны научиться эффективно противостоять", - сказал белорусский лидер.