Мезенцев отметил снижение активности по выдвижению проектов программ Союзного государства

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев отметил снижение активности сторон по выработке новых программ для совместной реализации в рамках объединения.

"В последние годы, и это действительно так, наблюдается снижение активности сторон по выдвижению проектов концепций программ Союзного государства. Это говорит о недооценке этого ресурса со стороны федеральных и республиканских органов исполнительной власти", - заявил в четверг на пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии Мезенцев.

По его словам, "в настоящее время в портфеле Постоянного комитета СГ находится десять проектов концепций программ, которые могут, пройдя утверждение на союзном совмине, реализоваться в 2022-2025 годах". "Три из них - в таких прорывных областях как материаловедение, создание космических группировок малоразмерных спутников, выход на новое молекулярное решение в сфере биотехнологий - будут согласованы уже в этом году", - пояснил госсекретарь СГ.

В то же время Мезенцев был вынужден констатировать, что "сегодня этого явно принципиально недостаточно". В этой связи он обратился к руководителям верхних палат парламентов двух стран с просьбой "поручить председателям комитетов и комиссией совместно с представителями регионов, с республиканскими и федеральными органами представительной власти, включится в работу по подготовке предложений, способных стать основой новых программ Союзного государства в экономической, социальной и высокотехнологичной сферах, в области автомобильной и сельхозмашиностроения, в ряде других областей". "Мы полагаем, что сбор инициативных предложений, их анализ, в том числе и под эгидой Форума регионов, будет важным подспорьем в принципиальном изменении сложившейся ситуации", - отметил Мезенцев.

Он также подчеркнул целесообразность обновления некоторых действующих в рамках СГ соглашений. "В целях более результативного партнерства обоснованным было бы обновление ряда заключенных ранее соглашений между правительством республики Беларусь и субъектами Российскими Федерации, дополнение их положениями в части научно-технического сотрудничества и цифровой повестки, внедрение в практику регионального управления лучших цифровых методик, в том числе по использованию баз данных, прежде всего, в социальной сфере", - сказал Мезенцев.