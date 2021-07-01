Русскоязычная партия "Согласие" возглавила думы двух крупнейших городов Латвии

РИГА, 1 июля. /ТАСС/. Представители отстаивающей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии "Согласие" Александр Барташевич и Андрей Элксниньш возглавили думы двух крупнейших городов республики - Резекне и Даугавпилс, расположенных в приграничном с Россией регионе Латгалия. Избрание председателей самоуправлений в четверг проходит во всех 40 муниципалитетах страны по итогам местных выборов, которые состоялись 5 июня.

Барташевич по результатам голосования городской думы сохранил должность мэра Резекне, которую он занимает с 2009 года. В свою очередь Элксниньш уже занимал пост мэра Даугавпилса в думе прежнего созыва, однако был снят с должности. "Команда "Согласия" представлена 37 депутатами в 17 самоуправлениях Латвии, в том числе в пяти городах республиканского значения, а также во всех девяти муниципалитетах Латгалии", - сообщает партия четверг на своей странице в Facebook.

Депутаты краевых и городских дум в четверг в ходе первых рабочих заседаний самоуправлений избирают председателей своих муниципалитетов. Многим из политиков при этом удается сохранить свои должности. Гатис Трукснис от Союза "зеленых" и крестьян, например, в пятый раз был утвержден на пост мэра Юрмалы, а Елгавской думой продолжит руководить Андрис Равиньш от этого же объединения, который занимает пост мэра этого города с 2001 года.

Главной интригой считалось голосование в портовом городе Вентспилсе, прежний многолетний председатель которого Айварс Лембергс решением суда в начале 2021 года был приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупционные преступления. По итогам муниципальных выборов он был вновь избран в городскую думу и на сегодняшнем голосовании являлся единственным кандидатом на должность мэра, однако не был избран на этот пост. В результате заседание Вентспилсской думы было приостановлено до 5 июля, чтобы избранные партии смогли найти политический компромисс.

В Латвии 5 июня состоялись выборы в местные органы самоуправления, на которых была зарегистрирована рекордно низкая явка: в голосовании приняли участие 34% избирателей. Гражданам нужно было избрать 664 депутата в шести городах государственного значения и 34 краях. По итогам выборов в 40% местных самоуправлений убедительную победу одержали действующие руководители.

Это первые выборы в местные органы после утверждения властями Латвии административно-территориальной реформы, предусматривающей сокращение на треть количества муниципалитетов по всей стране, а числа избираемых депутатов - почти наполовину. Выборы в Рижское самоуправление не проводились, поскольку Рижская дума, избранная на внеочередных выборах в прошлом году, будет работать до 2025 года.