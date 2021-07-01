Южная Корея готовится провести испытания новой системы противодействия БЛА

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Южнокорейские военные проведут шестимесячные испытания новой системы радиолокационной связи, предназначенной для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА). Об этом сообщает информационно-аналитический центр "Джейнс" со ссылкой на Управление программ оборонных закупок DAPA (Defence Acquisition Programme Administration).

Как уточняется в заявлении DAPA, опубликованном 22 июня, система противодействия БЛА (ПБЛА) национальной разработки, будет применяться для борьбы с микро- и мини-беспилотниками, в особенности с теми, которые представляют угрозу военным объектам.

Предоставленное СВ, ВВС и ВМС Республики Корея (РК) для испытаний "интегрированное решение для борьбы с беспилотными летательными аппаратами с помощью радиолокационной связи", как утверждается, способно обнаруживать микро-БЛА с площадью радиолокационной заметности 0,01 кв метров на расстоянии 8 км. Такое утверждение появилось после того, как в ходе предварительных испытаний системы ей удалось обнаружить БЛА "Фантом-4-ПРО" (Phantom 4 Pro) китайской компании DJI, который имеет подобную РЛ-заметность. Механизм поражения БЛА, используемый системой, основан на постановке радиопомех.

Растущее применение беспилотной авиатехники в военных целях и растущая угроза, создаваемая малоразмерными беспилотниками для критической инфраструктуры, стали ключевыми факторами разработки этой новой системы обнаружения и постановки помех, отметили в DAPA.

Управление указало, что в системе ПБЛА применяются только южнокорейские технологии. Например, интегрированная с комплексом подавления помех РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) разработана национальной компанией, аффилированной с Институтом науки и техники Тэгу Кенбука (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, DGIST).

По данным информационного агентства Yonhap, новая система ПБЛА была разработана в рамках контракта стоимостью 4,84 млрд вон ($4,3 млн), заключенного в ноябре 2020 года в рамках ускоренного процесса закупок. В течение шести месяцев велось ее инспектирование производство.

Как заявило управление DAPA, этот пилотный проект является хорошим примером того, как технологии, созданные в сотрудничестве с частной промышленностью, университетами и научно-исследовательскими институтами, могут быть успешно применены в оборонном секторе.

Данный проект является новым шагом в серии предпринятых южнокорейскими властями и оборонной промышленностью в последние годы мер для развития и укрепления национальных возможностей страны в сфере борьбы с беспилотниками.

В конце мая, в частности, Агентство оборонного развития Южной Кореи ADD (Agency for Defense Development) заключило с корпорацией Hanwha контракт размером 24,3 млрд вон ($21,6 млн) на разработку в течение четырех лет опытного образца лазерного генератора для использования в будущих системах ПВО малой дальности на основе, предназначенных в первую очередь для поражения БЛА, напоминает "Джейнс".

Лазерное оружие предназначено для быстрого и точного уничтожения целей и является особенно эффективным в борьбе с небольшими беспилотниками и ракетами, которым не могут противодействовать обычные вооружения аналогичные по стоимости или с таким же минимальным риском сопутствующего ущерба.