В Минобороны Италии заявили, что фрегат Virginio Fasan участвует в "рядовых учениях" НАТО

РИМ, 1 июля. /ТАСС/. Итальянский фрегат Virginio Fasan участвует в учениях НАТО в Черном море в рамках "обычной деятельности". Об этом говорится в заявлении Минобороны Италии, поступившем в четверг в распоряжение ТАСС.

"Корабль участвует в учениях НАТО в Черном море, эта деятельность имеет характер обычной [и осуществляется] под контролем Сил быстрого реагирования НАТО. В частности, фрегат Virginio Fasan участвует в учениях See breeze 2021", - говорится в заявлении. В нем уточняется, что учения запланированы до 10 июля в северо-западной зоне Черного моря, а также у юга Украины. В них принимают участие 30 стран НАТО.

Как отмечается, указанный корабль входит во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО, одну из четырех многонациональных групп сил быстрого реагирования. "Командование Fasan, как и других кораблей группы, гарантирует постоянную приверженность наращиванию отношений сотрудничества с другими странами региона", - говорится в заявлении.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот следит за действиями итальянского фрегата с управляемым ракетным вооружением Virginio Fasan, вошедшим в Черное море.

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".