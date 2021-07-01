Глава МИД Польши считает, что Украине надо искать новые источники газа

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. В условиях завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" Украине нужно искать новые источники и инфраструктуру для получения газа. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Если говорить о "Северном потоке", то позиция Польши ясна - мы противники этого проекта", - сказал он. "За последние 18 лет все правительства в Польше критически относились к этому проекту, который разделяет страны ЕС и НАТО, а сейчас для нас важно то, что завершение этого проекта влечет за собой появление дефицита безопасности в нашей части Европы, а с точки зрения Украины - отсутствие безопасности", - утверждал Рау.

Как указал Рау, "подключение Украины к другой системе газопроводов, которая и так была бы зависима от одного российского источника, не решает этой проблемы". "Мы в Польше стараемся диверсифицировать поставки газа. Этому служит газопровод Baltic Pipe. Единственный выход - создание аналогичного решения для Украины, ситуации, когда она изначально получала бы газ из другого источника, чем Россия, и не получала его посредством системы газопроводов, который Россия может так или иначе контролировать", - отметил польский министр.

"Нужно искать другие источники газа для Украины и инфраструктурные решения, которые дадут этой стране безопасность. Другие решения не смогут обеспечить Украине безопасность", - констатировал он.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине ФРГ выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина.