Захарова назвала правильным решение Эфиопии прекратить огонь в Тыграе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение об установлении режима прекращения огня в эфиопском регионе Тыграй - шаг в правильном направлении, и призвала все политические силы поддержать его.

"Мы считаем, что принятое федеральным правительством страны 28 июня в одностороннем порядке решение о немедленном установлении режима прекращения огня в эфиопском регионе Тыграй - это шаг в правильном направлении. Мы надеемся, что реализация этой инициативы будет способствовать качественному улучшению гуманитарной обстановки, поэтапной социально-экономической стабилизации, позволит провести посевную кампанию, вернуть внутренне-перемещенных лиц в места постоянного проживания", - сказала она в четверг на брифинге.

"Мы призываем все политические силы поддержать эти шаги эфиопского правительства в целях возвращения региона к миру и восстановления нормальной жизни населения. Мы исходим из того, что в урегулировании эфиопского конфликта решающая роль принадлежит самим эфиопам при содействии в первую очередь африканского сообщества", - добавила дипломат.

Правительство Эфиопии ввело с 28 июня в штате Тыграй одностороннее прекращение огня без всяких условий. В опубликованном на портале эфиопского федерального телеканала Fana заявлении правительства отмечается, что этот шаг сделан по просьбе временной администрации штата Тыграй и в интересах фермеров, для которых начался новый аграрный сезон, а также для облегчения проведения гуманитарных операций.

Военная операция федеральных войск началась в Тыграе 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата. Однако ушедший в подполье лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что борьба с федеральным правительством за самоопределение Тыграя будет продолжена. С конца минувшего года в Тыграе проводится антитеррористическая операция с целью нейтрализации действующих на территории штата отдельных структур мятежников.