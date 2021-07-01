Генсек: обстановка по всему периметру границ ОДКБ остается напряженной

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обстановка практически по всему периметру границ стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается напряженной. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь организации Станислав Зась на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Душанбе.

"Усиливается давление на страны, стремящиеся проводить самостоятельную политику. С этой целью активно используется наращивание военного присутствия и демонстрация военной активности у их границ, широко применяются инструментарий гибридных войн и технологии цветных революций. Западом развернута масштабная дезинформационная кампания с использованием фейковых вбросов. В результате обстановка практически по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается напряженной", - сказал он.

Кроме того, по словам Зася, существенное влияние на ситуацию в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ оказывает Афганистан. "По нашей оценке, угрозы активизации международных террористических и религиозно-экстремистских организаций на территории Афганистана, соответственно, вероятность распространения терроризма и преступного наркотрафика не снижаются. Вероятность скорого урегулирования ситуации на территории этой страны и, как следствие, в афганском приграничье, остается низкой", - отметил генсек ОДКБ в своем докладе.

Он подчеркнул, что сейчас идет активная подготовка проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Кроме того, в этом году большая часть совместных военных учений ОДКБ пройдет на территории Таджикистана.

Также на 2021 год запланировано проведение операций "Наемник" по антитеррору, "Канал" по противодействию незаконному обороту наркотиков, "Нелегал" по противодействию нелегальной миграции, а также операции "Прокси", направленной на борьбу с использованием информационно- коммуникационных технологий в преступных целях, и тактико-специальных учений "Кобальт" на территории Таджикистана.