Таджикистан и Россия договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны

ДУШАНБЕ, 1 июля. /ТАСС/. Глава верхней палаты парламента Таджикистана Рустами Эмомали и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили в Душанбе ситуацию в Афганистане и высказались за укрепление двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Встреча прошла в рамках очередного заседания Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоялось в четверг в столице Таджикистана, сообщает пресс-центр парламента республики.

Ключевым направлением двусторонних отношений стороны назвали сотрудничество и противодействие транснациональным угрозам, вопросы безопасности региона и мира. "Нестабильная и неопределенная ситуация на афганской границе требует продолжения диалога по афганским проблемам, постоянного обеспечения военной подготовки и укрепления сотрудничества с Россией в сфере обороны, безопасности и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-российских отношений на фоне стратегического партнерства двух государств и отметили расширение межпарламентских связей. Было подчеркнуто, что межпарламентские отношения являются одной из важнейших ветвей отношений двух стран и реализуются в различных сферах, в том числе в ПА ОДКБ.

Володин прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое прошло в четверг под его председательством. Участники обсудили включенные в повестку дня Совета вопросы гармонизации национальных законодательств стран - участниц ОДКБ в период 2021-2025 годов, а также ситуацию в Афганистане.