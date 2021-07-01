Премьер Испании считает абсурдом говорить о сепаратистском референдуме в Каталонии

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес считает абсурдным говорить о возможности проведения референдума о независимости Каталонии. Соответствующее заявление премьер сделал в четверг в интервью телеканалу LaSexta.

По словам главы кабмина, Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой он является, никогда не поддержит плебисцит о самоопределении Каталонии. "Мы говорим об абсурде", - заверил Санчес. "Не существует ни одной конституции, которая бы признавала право на разделение территории нации", - уточнил он.

Во вторник премьер Испании и глава кабмина Каталонии Пере Арагонес провели в Мадриде первую встречу с момента утверждения нового лидера автономии 21 мая этого года. По ее итогам Арагонес, выступающий за выход из состава королевства, заявил, что в сентябре в Барселоне состоится встреча между представителями регионального и центрального правительств по вопросу урегулирования каталонского кризиса. Он также в очередной раз выступил за проведение плебисцита о независимости региона.