Асад встретился в Дамаске со спецпредставителем президента России Лаврентьевым

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад принял в четверг в Дамаске спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и сопровождающую его делегацию. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его сведениям, в ходе встречи Лаврентьев обсудил с сирийским лидером подготовку к запланированной на июль встрече по Сирии в астанинском формате.

Кроме того, по данным агентства, стороны затронули "развитие событий в регионе и усилия, которые прилагает Россия в целях оказания поддержки сирийскому народу, сталкивающемуся с терроризмом и санкциями". В ходе встречи речь также шла о "стратегических отношениях между Сирией и Россией" и намерениях двух стран "расширять взаимодействие во всех областях в интересах двух дружественных народов".

Как информировал 24 июня МИД Казахстана, международная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане 7-8 июля. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, - правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей во встрече примут участие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Последняя международная встреча в таком формате прошла в Сочи 16-17 февраля.