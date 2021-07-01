Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о борьбе с олигархами на Украине

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Верховная рада утвердила в первом чтении предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. За такое решение в четверг проголосовали 275 депутатов при 226 необходимых.

"Законопроектом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр", - говорится в пояснительной записке к документу.