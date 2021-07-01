Премьеры Белоруссии и России отметили высокую степень готовности Союзных программ

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили подготовку пакета Союзных программ, отметив, что они находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии в четверг по результатам состоявшегося телефонного разговора.

"Главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также совместного противодействия нелегитимным мерам давления в нарушение норм международного права, интенсификацию промышленной кооперации, - сказано в сообщении. - Они также сверили часы по подготовке пакета Союзных программ, находящихся в высокой степени готовности".