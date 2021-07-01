ЕС расширил список стран, для граждан которых откроются границы сообщества

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Евросоюз принял решение добавить Канаду и 10 других государств в перечень стран, граждане которых смогут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе туристическими, поездками. Об этом сообщил в четверг Совет ЕС.

"Совет добавляет 10 стран и одно юридическое лицо/ территориальный орган в список государств, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки", - отмечается в сообщении Совета.

В документе поясняется, что страны ЕС могут открыть границы для таких стран, как Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, непризнанное Косово, Молдавия, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.

Помимо этих новых стран, в список уже включены Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, США, а также Гонконг и Макао.

В начале мая Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств. Государства ЕС также получат право разрешать въезд на свою территорию лицам, привитым вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.