Госдеп вновь отнес Россию к странам, не отвечающим стандартам борьбы с торговлей людьми

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Госдепартамент в своем ежегодном докладе о торговле людьми в мире вновь отнес Россию к категории стран, действия которых не отвечают установленным США стандартам. Документ распространила в четверг пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Охваченные докладом страны и территории сведены в три категории на основе экстерриториального применения национального законодательства США - Trafficking Victims Protection Act (TVPA). Включенные в первую, по мнению Вашингтона, активно борются с нелегальной торговлей людьми. Страны, оказавшиеся во второй категории не полностью отвечают стандартам, закрепленным в TVPA, но прилагают соответствующие усилия. В третью категорию включены те государства, действия которых "не отвечают полностью стандартам TVPA" и не направлены на исправление ситуации.

К третьей категории вместе с Россией были отнесены еще 16 стран, в том числе Китай, Куба, Венесуэла, Иран, Никарагуа, Сирия, Туркменистан и Афганистан. "Власти России не отвечают в полной мере минимальным стандартам ликвидации торговли людьми и не предпринимают значительных усилий в этом направлении даже с учетом того влияния, которое пандемия нового коронавируса оказала на возможности страны в сфере борьбы с торговлей людьми, если таковое вообще имело место. По этой причине Россия осталась в третьей категории", - утверждается в докладе Госдепартамента.

"Несмотря на отсутствие значительных усилий, правительство предприняло некоторые шаги, направленные на противодействие торговле людьми, в том числе облегчило возвращение российских детей из Ирака и Сирии, выявило некоторых жертв [торговли людьми], а также продлило разрешения на работу и временное пребывание для иностранных работников в ответ на пандемию", - говорится в документе.

Тем не менее, по утверждению Вашингтона, "власти [России] имели активную причастность к принудительному труду северокорейских рабочих". "Хотя правительство предприняло шаги с целью возвращения на родину северокорейских рабочих в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, граждане КНДР продолжали в течение года прибывать [на территорию России], и многие из них, вероятно, неофициально занимались трудовой деятельностью", - утверждает Госдеп.

Экстерриториальное применение норм США

В 2020 году США ввели санкции против двух российских компаний, которые, согласно версии американской стороны, занимались трудоустройством рабочих из КНДР в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ подчеркивала, что Вашингтон не подкрепляет свои обвинения никакими доказательствами. По ее словам, Москва решительно отвергает эти обвинения и осуждает "практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, идущих к тому же вразрез с общепринятыми положениями международного права".

Россия в докладе Госдепа с 2013 года остается в третьей категории. В отношении оказавшихся там стран предусматривается автоматическое применение односторонних экономических санкций, если президент США не примет иного решения. Эти карательные меры предусматривают приостановку некоторых видов финансовой помощи со стороны правительства США. Москва ранее называла доклад Госдепартамента политизированным, отмечая, что он мешает работе правоохранительных органов РФ и США.