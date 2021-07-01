Глава МВД Болгарии сообщил о попытках подкупа избирателей накануне выборов в парламент

СОФИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел технического правительства Болгарии Бойко Рашков сообщил в четверг на брифинге о начале специализированной полицейской операции по предотвращению попыток подкупа избирателей накануне досрочных выборов в Народное собрание (парламент) страны, которые состоятся 11 июля.

"В МВД поступило более 100 сигналов о попытках подкупа избирателей, по фактам которых в областях Бургас, Варна, Монтана и Видин возбуждено девять уголовных дел. Отмечены факты организации так называемого предвыборного туризма, организованных поездок болгарских граждан, которые постоянно проживают за пределами страны, на избирательные участки в Болгарию. Расследование преступлений продолжается", - сообщил Рашков.

Ранее глава МВД заявлял, что полиция идентифицировала множество лиц, которые занимаются организацией нечестного голосования, указав, что "в определенный момент будут предприняты необходимые меры для пресечения подобной деятельности".

"Решение проблемы с покупкой голосов избирателей - основная задача технического правительства. Эта проблема - одно из самых грозных явлений в нашей стране, надеюсь, что полиция и прокуратура приложат все усилия для решения этой проблемы, чтобы мы могли провести честные выборы", - прокомментировал ситуацию перед журналистами президент Болгарии Румен Радев.

Для участия в досрочных выборах в Народное собрание Болгарии 11 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 23 партии и коалиций, для обеспечения безопасности голосования будет задействовано более 20 000 сотрудников полиции.