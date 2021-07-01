Заседание СБ ООН по Тыграю планируют на 2 июля

ООН, 1 июля. /ТАСС/. Встреча Совета Безопасности ООН, посвященная ситуации в регионе Тыграй, планируется на пятницу. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Совбеза, постоянный представитель Франции при ООН Николя де ла Ривьер.

"Мы с группой других европейских стран запросили встречу, она должна пройти во второй половине дня в пятницу, - сказал он. - Не знаю, выйдет ли из этого что-то, но она состоится завтра".

Правительство Эфиопии ввело с понедельника в штате Тыграй одностороннее прекращение огня без всяких условий. В опубликованном на портале эфиопского федерального телеканала Fana заявлении правительства отмечается, что данный шаг сделан по просьбе временной администрации штата Тыграй и в интересах фермеров, для которых начался новый аграрный сезон, а также для облегчения проведения гуманитарных операций.

Объявление о прекращении огня последовало после того, как отряды повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) заняли столицу штата и большую часть его территории. Повстанцы готовность соблюдать перемирие не подтверждали. Борьбу против повстанцев в Тыграе также ведут союзные центральным властям Эфиопии силы соседнего государства Эритрея.