США призвали Китай принять меры для снижения ядерных рисков

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен сведениями о наращивании Пекином ядерной программы и призывает принять практические меры по снижению рисков. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Будет справедливо сказать, что эти данные, а также другие события указывают на то, что ядерный арсенал Китая будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем ранее предполагалось. Такое наращивание вызывает обеспокоенность и вопросы о намерениях Китая, - сообщил Прайс в ответ на просьбу прокомментировать статью в газете The Washington Post о том, что в северной части КНР началось строительство 119 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет. - С нашей точки зрения, это подчеркивает важность принятия практических мер по сокращению ядерных рисков, несмотря на то, что это [строительство] выглядит как попытка Китая ввести в заблуждение".

По мнению представителя ведомства, такое быстрое строительство все труднее скрыть, оно демонстрирует, как "Китай, похоже, отклонялся от ядерной стратегии, основанной на минимальном сдерживании". "Это развитие <...> подчеркивает, почему в интересах всех проведение прямых переговоров между ядерными державами по снижению ядерной опасности и во избежание просчетов. Мы призываем Пекин взаимодействовать с нами по практическим мерам для снижения [рисков] гонки вооружений, [деэскалации] напряженности", - сказал он.

"Именно поэтому президент Джо Байден считает приоритетной стратегическую стабильность и взаимодействует с президентом [России Владимиром] Путиным. Та же основа будет применима к взаимодействию с другой ядерной державой - Китаем", - отметил Прайс.

The Washington Post отмечает, что к выводам о возведении КНР пусковых установок пришли сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния). Они ознакомились со снимками, сделанными с помощью коммерческих спутников. Согласно приведенным утверждениям, строительство ведется в пустыне на территории провинции Ганьсу. По сведениям издания, "на 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых комплексах, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боевыми блоками". Исследователи также якобы нашли на снимках "частично достроенный пункт управления".