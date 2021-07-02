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Блинкен и глава МИД Таджикистана на встрече в Вашингтоне обсудили двусторонние отношения

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в четверг на встрече в Вашингтоне обсудили двусторонние отношения между странами, а также ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь приветствовал восьмой раунд ежегодных двусторонних консультаций между США и Таджикистаном, состоявшийся сегодня в Госдепе. Госсекретарь подтвердил прочность и важность двусторонних отношений США и Таджикистана, а также выразил признательность министру иностранных дел за его неизменное лидерство в вопросах региональной безопасности", - говорится в сообщении. Блинкен также заявил о стремлении США к "дальнейшему двустороннему сотрудничеству в деле продвижения прав и основных свобод человека, а также экономического развития и подтвердил приверженность США безопасности, стабильности и территориальной целостности Таджикистана".

"Госсекретарь и глава МИД согласились с тем, что справедливое и устойчивое урегулирование в Афганистане будет способствовать экономическому росту и интеграции в регионе", - отмечает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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СШАТаджикистанБлинкен, Энтони
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