СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа

КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Израильская авиация подвергла бомбардировке позиции радикальных организаций в секторе Газа. Об этом сообщила в ночь на пятницу палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

По ее данным, налетам подверглись расположения группировок, связанных с контролирующим прибрежный анклав движением ХАМАС. Как уточняется, удары были нанесены по центральной части сектора двумя ракетными снарядами.

Ранее самолеты ВВС еврейского государства осуществляли налеты на Газу в ночь на 16 июня и вечером 18 июня. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла ХАМАС.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.