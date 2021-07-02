{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа

Налетам подверглись расположения группировок, связанных с контролирующим прибрежный анклав движением ХАМАС

КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Израильская авиация подвергла бомбардировке позиции радикальных организаций в секторе Газа. Об этом сообщила в ночь на пятницу палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

По ее данным, налетам подверглись расположения группировок, связанных с контролирующим прибрежный анклав движением ХАМАС. Как уточняется, удары были нанесены по центральной части сектора двумя ракетными снарядами.

Ранее самолеты ВВС еврейского государства осуществляли налеты на Газу в ночь на 16 июня и вечером 18 июня. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла ХАМАС.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
Жители Калифорнии 14 сентября проголосуют по вопросу об отставке губернатора
Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее заявил, что основал политический комитет для сбора средств с целью препятствования попыткам отстранить его от власти
Читать полностью