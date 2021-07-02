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Пандемия COVID-19

Генпрокурор Вашингтона потребовал у Facebook списки страниц с дезинформацией о вакцинах

Карл Расин также потребовал раскрыть объем нарушавшего правила соцсети контента, который был удален в рамках борьбы с дезинформацией

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин затребовал у компании Facebook документы и данные, касающиеся распространявших дезинформацию о вакцинах от нового коронавируса групп и страниц в принадлежащей ей социальной сети. Об этом сообщает в четверг портал Axios.

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Согласно этих данным, генпрокурор проводит расследование, целью которого - установить, выполняла ли компания свои обязательства по борьбе с дезинформацией о вакцинах. Помимо списка групп и страниц американский чиновник потребовал предоставить и другие документы, в том числе раскрыть объем нарушавшего правила соцсети контента, который был удален в рамках борьбы с дезинформацией, а также данные о контенте, который до сих пор проходит проверку.

"Задача расследования - убедиться в том, что Facebook действительно принимает все возможные меры, чтобы свести до минимума дезинформацию на своем сайте", - говорится в заявлении пресс-секретаря прокурора. По его словам, компания заверяла, что предпринимает необходимые действия для борьбы с дезинформацией о вакцинах, однако, "когда их попросили продемонстрировать свою работу, Facebook отказалась это сделать".

Ранее генеральные прокуроры 12 штатов США обвинили Facebook и Twitter в том, что эти американские компании прикладывает недостаточно усилий в борьбе с дезинформацией, распространяемой противниками вакцинации от нового коронавируса.

Компания Facebook с начала пандемии приступила к борьбе с распространением ложных сведений о коронавирусе в своих соцсетях, удаляя тысячи подобных публикаций, а также предоставляя пользователям разъяснения Всемирной организации здравоохранения по поводу той или иной недостоверной теории или дезинформации.

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