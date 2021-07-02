Власти Афганистана заявили, что переговоры с талибами не дают значимых результатов

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Переговоры между представителями афганских властей и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) идут медленно и не приносят существенных результатов. Об этом заявил председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир в четверг.

По его словам, во время указанных консультаций был достигнут лишь "очень небольшой прогресс". Как отметил Абдулла, переговоры идут "очень медленными темпами". Вместе с тем он сказал, что следует продолжать диалог, только если его не прервет "Талибан".

Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана подчеркнул, что боевики радикального движения "наращивают темп" в том, что касается проведения наступательных операций на территории страны. Говоря о том, возможен ли в исламской республике захват власти талибами, Абдулла сообщил: "Этого не произойдет". Вместе с тем он не исключил, что в будущем в стране могут укрепить свои позиции экстремистские группировки.

По словам Абдуллы, талибы не выполнили обещание разорвать все связи с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). "Так что это представляет опасность для нас и для всего региона", - констатировал он.

Комментируя сообщения о том, что разведка США допускает свержение афганских властей в течение шести месяцев, Абдулла отметил: "Мне так не кажется". Однако он добавил, что к подобным предупреждениям следует "относиться серьезно". Говоря о выводе американских войск из Афганистана, Абдулла указал: "Если бы выбирали мы, то решили бы иначе".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Ранее планировалось, что они покинут страну к 11 сентября. В разгар операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.