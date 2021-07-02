Вратарь сборной Мьянмы по футболу получил в Японии статус беженца

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Вратарь национальной сборной Мьянмы по футболу Пяэ Лян Аун, ранее отказавшийся возвращаться на родину вместе со свой командой, получил от японских властей официальный статус беженца. Об этом в пятницу сообщил телеканал TBS .

В момент получения соответствующих документов 27-летний мьянманский футболист поднял вверх три пальца - жест, олицетворяющий поддержку протестного движения в Мьянме. В июне этого года Пяэ Лян Аун отказался возвращаться в Мьянму из Японии, где у его команды проходил отборочный матч чемпионата мира по футболу. В ходе матча спортсмен также поднял вверх три пальца, чем сразу приковал к себе внимание местных и международных СМИ.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убиты более 880 участников движения протеста.