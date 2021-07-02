Суд в Миннеаполисе обязал городские власти расширить штат полиции

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Суд округа Хеннепин в Миннеаполисе (штат Миннесота) обязал местные власти увеличить число сотрудников полиции. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу суда.

Соответствующий иск в 2020 году подала группа активистов, которые были недовольны намерением властей уменьшить финансирование полицейского управления Миннеаполиса. Они заострили внимание на том, что данные инициативы противоречат утвержденным нормам. Согласно им, между численностью населения города и штатом полиции должно сохраняться определенное соотношение.

Как отмечается в постановлении, в случае выполнения имеющихся планов, к 1 июня 2022 года в Миннеаполисе будет 669 полицейских, которые непосредственно отвечают за поддержание порядка. Суд признал это число недостаточным. Он обязал увеличить штат данных сотрудников правоохранительных органов как минимум до 730 человек.

В США в 2020 году многие правозащитные организации и политики выступили с критикой деятельности правоохранителей и высказались за сокращение расходов на работу полицейских управлений. Поводом для этого послужила гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, при аресте которого в мае того же года полицейские использовали удушающий прием. Вскоре он умер в больнице. Это повлекло за собой массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями с полицией, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к 22,5 годам тюремного заключения.