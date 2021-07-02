Блок Кочаряна "Армения" оспорил в Конституционном суде итоги выборов в парламент

ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Блок "Армения" бывшего президента республики Роберта Кочаряна обратился в Конституционный суд с требованием признать недействительными результаты прошедших 20 июня внеочередных парламентских выборов. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе политической силы.

"Блок "Армения" уже обратился в Конституционный суд. Представитель блока Арам Вардеванян в течение дня соберет пресс-конференцию, на которой представит детали обращения", - сказали в пресс-службе.

В то же время в пресс-службе блока "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, который по итогам выборов занял третье место, сообщили ТАСС, что также планируют обратиться в Конституционный суд в пятницу после полудня.

По данным ЦИК Армении, на внеочередных выборах победила партия и. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,91% голосов), второе место занял блок "Армения" (21,9% голосов), в парламент также вошел блок "Честь имею", который набрал 5,22% голосов. Остальные партии и блоки не смогли преодолеть барьер. Это значит, что в новом парламенте "Гражданский договор" получит 71 мандат, "Армения" - 29, блок "Честь имею" - семь.

Решение о проведении внеочередных выборов было принято в результате консультаций между представителями власти и некоторых оппозиционных партий для преодоления политического кризиса, который начался в Армении после военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года.