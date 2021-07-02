Глава МИД Латвии призвал жителей воздержаться от поездок в Белоруссию из-за "провокаций"

"Я бы не советовал посещать Белоруссию, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны. Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем", - сказал он в эфире LTV.

По его словам, после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске Европа едина в вопросе санкций против Белоруссии. "Если мы посмотрим на дискуссии, которые велись до и после угона самолета Ryanair, то теперь Европа едина в введении санкций в отношении Белоруссии", - отметил глава МИД Латвии.

Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживали участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. Как заявили чиновники, это было сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

После инцидента в Риге, который в Минске расценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. Правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией. В свою очередь генпрокурор Белоруссии Андрей Швед после инцидента с флагом республики возбудил уголовное дело в отношении Стакиса и Ринкевичса.