Глава МИД Латвии призвал жителей воздержаться от поездок в Белоруссию из-за "провокаций"

РИГА, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу призвал жителей балтийской республики воздержаться от поездок в Белоруссию из-за возможных "провокаций" в соседней стране.
"Я бы не советовал посещать Белоруссию, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны. Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем", - сказал он в эфире LTV.
По его словам, после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске Европа едина в вопросе санкций против Белоруссии. "Если мы посмотрим на дискуссии, которые велись до и после угона самолета Ryanair, то теперь Европа едина в введении санкций в отношении Белоруссии", - отметил глава МИД Латвии.
Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживали участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. Как заявили чиновники, это было сделано в знак поддержки народа Белоруссии.
После инцидента в Риге, который в Минске расценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. Правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией. В свою очередь генпрокурор Белоруссии Андрей Швед после инцидента с флагом республики возбудил уголовное дело в отношении Стакиса и Ринкевичса.