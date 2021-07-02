Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела с украинской стороны

ЛУГАНСК, 2 июля. /ТАСС/. Военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, несовместимые с жизнью ранения получил военнослужащий Народной милиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника республики", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Ранее в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что киевские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим тишины.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.