Включенный в черный список РФ мэр Риги заявил, что не планировал поездки в Россию

РИГА, 2 июля. /ТАСС/. Мэр Риги Мартиньш Стакис, включенный в список лиц, которым запрещен въезд в Россию, заявил, что не планировал поездки в РФ.

Как он написал в пятницу в своем Twitter, ему "и в Риге есть чем заняться", и он "не планирует поездки в Россию".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 июля заявила, что Россия закрыла въезд в страну Стакису после того, как рижские власти убрали флаг РФ, заменив его флагом Олимпийского комитета России, во время чемпионата мира по хоккею.

Рижская дума во время чемпионата мира по хоккею, который проходил с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии, приняла решение заменить флаги России, украшающие столицу Латвии наряду с флагами всех стран - участниц мирового первенства, на символику Олимпийского комитета России. Самоуправление добавило, что при визуальном оформлении города в честь соревнований учитывает рекомендации Международной федерации хоккея.

26 мая в ответ на эти действия Захарова заявила, что Латвия всеми силами старается закрепиться в рядах недружественных России государств. Она также сообщила, что РФ предприняла соответствующие дипломатические демарши в Москве и Риге после действий властей латвийской столицы.