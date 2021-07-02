В ДНР сообщили, что в ходе обстрелов со стороны ВСУ погиб один военнослужащий республики

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Один военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"В результате подлых вражеских обстрелов один наш защитник погиб и один получил ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, а раненому желаем скорейшего выздоровления", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию республики, выпустив 139 боеприпасов.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.