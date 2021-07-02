Лукашенко заявил о завершении в Белоруссии масштабной антитеррористической операции

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в пятницу о завершении проведения в стране масштабной антитеррористической операции. Об этом информирует агентство БелТА.

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - заявил он в Минске на церемонии вручения государственных наград.