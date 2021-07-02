{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко заявил о завершении в Белоруссии масштабной антитеррористической операции

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в пятницу о завершении проведения в стране масштабной антитеррористической операции. Об этом информирует агентство БелТА.

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - заявил он в Минске на церемонии вручения государственных наград.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Источник: спецпредставитель президента США по климату планирует визит в Москву
График встреч Джона Керри пока формируется, отметил собеседник агентства
Читать полностью