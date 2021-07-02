Источник: спецпредставитель президента США по климату планирует визит в Москву

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри планирует посетить Москву.

"Визит Керри в Москву запланирован, тематика - климат, график встреч формируется", - сообщил ТАСС в пятницу источник.

Ранее в МИД РФ сообщили о телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Керри. Стороны обсудили российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов саммита в Женеве.