{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: спецпредставитель президента США по климату планирует визит в Москву

График встреч Джона Керри пока формируется, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри планирует посетить Москву.

"Визит Керри в Москву запланирован, тематика - климат, график встреч формируется", - сообщил ТАСС в пятницу источник.

Ранее в МИД РФ сообщили о телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Керри. Стороны обсудили российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов саммита в Женеве.

Теги
СШАРоссияКерри, Джон
Лукашенко заявил о завершении в Белоруссии масштабной антитеррористической операции
Читать полностью