МИД КНР назвал клеветой доклад США о "неспособности Китая бороться с торговлей людьми"

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Китайские власти считают клеветой доклад Госдепартамента США о торговле людьми, в котором КНР относится к несоответствующим американским стандартам странам. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы решительно против того, чтобы американская сторона обвиняла Китай, руководствуясь ложью и сплетнями, - подчеркнул он на брифинге. - Это явно свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов оклеветать нашу страну под предлогом рассмотрения вопросов, связанных с правами человека".

По словам дипломата, Вашингтон "не обладает компетенцией" для того, чтобы называть КНР страной, не соответствующей стандартам в борьбе с международной торговлей людьми. "США должны переосмыслить собственные проблемы, среди которых фигурируют геноцид [прежде всего, имеется в виду истребление индейцев в эпоху колонизации Америки - прим. ТАСС], расовая дискриминация и принудительный труд", - добавил Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что мировая общественность вместе с Китаем ожидают от Соединенных Штатов "исправления ошибок и отказа от преступных действий".

В четверг Госдепартамент распространил ежегодный доклад о торговле людьми, в котором Китай относится к категории стран, действия которых не соответствуют американским стандартам. Вместе с КНР туда были причислены еще 16 государств, в том числе Россия, Афганистан, Венесуэла, Иран, Куба, Никарагуа, Сирия и Туркмения. В то же время из списка была исключена Белоруссия.