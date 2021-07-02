В Раде потребовали служебного расследования в связи с маршем военных в туфлях на каблуках

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Группа депутатов украинского парламента выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту тренировки строевого шага женщинами-военнослужащими в туфлях на каблуках. Соответствующее заявление в пятницу с трибуны Верховной рады озвучила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

Комментируя распространенную Министерством обороны Украины информацию о том, как готовятся женщины - курсанты военных институтов к параду в День независимости, Кондратюк совместно с несколькими десятками парламентариев жестко раскритиковала факт тренировки строевого шага на каблуках. "Провести военный парад к 30-летию независимости Украины, где военные женщины должны пребывать на каблуках, - этот лютый треш мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр [обороны Украины Андрей Таран], вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО? - возмутилась вице-спикер, обращаясь к правительству Украины. - Считайте это нашим открытым обращением [с требованием] провести служебное расследование, отчитаться перед обществом о том, кто принял такое решение, сколько денег было потрачено на закупку этой обуви из наших налогов и кто понесет ответственность за это, публично извиниться за унижение женщин перед своей армией".

Ее коллеги по парламенту также выступили с заявлениями, в которых назвали факт использования туфель на шестисантиметровых каблуках при строевом шаге "превращением женщин в карнавальных кукол" в угоду НАТО, а также подчеркнули, что такая форма не соответствует стандартам альянса и недопустима во время парада по случаю Дня независимости, который в стране будут отмечать 24 августа.

Накануне Министерство обороны Украины в Facebook опубликовало пост о том, как женщины - курсанты военных институтов Украины тренируют строевой шаг к параду в Дню независимости. Отмечалось, что такое обучение проходит дважды в день - с 07:30 до 08:30 и с 15:00 до 18:00, а также сообщалось, что ближе к праздничной дате "график тренировок будет становиться плотнее". При этом сообщение министерства сопровождалось фотографиями, на которых девушки-курсанты маршируют в военной форме и туфлях на каблуках.