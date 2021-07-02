Депутат ПАСЕ заявила, что закон о коренных народах Украины притесняет права нацменьшинств

ЕРЕВАН, 2 июля. /ТАСС/. Принятый Верховной радой закон о коренных народах Украины притесняет права проживающих на территории этой страны национальных меньшинств. Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС заявила депутат парламента, член армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян, которая поддержала протест российской делегации в связи с принятием Радой закона.

"В ПАСЕ делегация РФ внесла предложение, проект, который касается нарушений прав национальных меньшинств на Украине. Обратились также ко мне, и с армянской стороны я присоединилась к данной инициативе, так как имевшие место законодательные изменения на Украине в значительной степени притесняют права проживающих на территории этой страны национальных меньшинств - русских, венгров, поляков, румын, белорусов, словаков, греков", - отметила она.

Зограбян также напомнила, что в 2019 году украинская Рада приняла закон о статусе украинского языка в качестве государственного, который подразумевал ограничения, касающиеся национальных меньшинств, что было подвергнуто резкой критике Венецианской комиссией, принимая во внимание тот факт, что он противоречит именно Конституции Украины.

"Кроме этого, в 2021 году президент Зеленский представил на рассмотрение Рады проект закона о коренных народах, где были даны очень непонятные формулировки относительно понятия "коренной народ", что также не имело какого-либо правового базиса и противоречило международному праву. Следовательно, я присоединилась к делегации РФ в качестве представителя армянской стороны в ПАСЕ и считаю, что в каждой стране права национальных меньшинств должны уважаться", - отметила она.

Закон о коренных народах

На внеочередном заседании 1 июля Рада приняла закон о коренных народах Украины. Согласно его тексту, коренной народ Украины - это автохтонная (коренная по происхождению) этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. Такая формулировка свидетельствует о том, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что документ о коренных народах не соответствует нормам международного гуманитарного права. Глава государства отметил, что называть русских некоренным народом Украины "не просто некорректно, а смешно и глупо", что такая позиция абсолютно не соответствует истории и что идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу. Последствия принятия законопроекта, по его мнению, можно будет сравнить с оружием массового поражения.

После принятия закона глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что делегация РФ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии выразила протест.